IT-специалисты назвали главные киберугрозы для россиян в 2022 году

Киберспреступники в 2022 году будут чаще атаковать "умные" устройства, ожидают эксперты Фото: EAST NEWS

Одной из приоритетных целей киберпреступников в 2022 году станут уязвимости в популярных приложениях, а программы-вымогатели станут наносить еще больше ущерба, прогнозируют опрошенные "Известиями" аналитики в сфере IT.

"Фишинг и другие виды атак с использованием социальной инженерии, несомненно, будут в фаворе у киберпреступников, ведь это самый эффективный прием для проникновения в сеть жертвы. Будет расти популярность атак на "умные" устройства", - рассказал журналистам технический директор компании Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин.

Эксперты Positive Technologies прогнозируют, что в 2022 году одной из главных угроз останутся программы-вымогатели, которые используют различные уязвимости в программном обеспечении. По словам специалистов, рост подобных преступлений начался еще в прошлом году и имеются предпосылки к тому, что он продолжится.

Кроме того, аналитики ожидают увеличения числа атак на компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для бизнеса. В случае успешного взлома злоумышленники получат возможность атаковать корпоративные сети клиентов за счет внедрения вредоносного кода в программное обеспечение.

В "Лаборатории Касперского", напротив, не ожидают особых сюрпризов от киберпреступников, которые, вопреки распространенному мнению, не очень склонны к внедрению инноваций. Они чаще повышают эффективность уже работающих инструментов, чем придумывают что-то новое, уточнили в компании.

Как ранее писал сайт kp.ru, мошенники регулярно придумывают новые способы отъема денег у россиян. Новая схема стала еще изощреннее, на этот раз они научились обходить двухфакторную аутентификацию (по коду из СМС) для подтверждения платежей в интернете.