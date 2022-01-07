Российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Аэропорт Алма-Аты снова находится под контролем властей Фото: REUTERS

Российские миротворческие силы в составе миссии Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты, который ранее был захвачен участниками беспорядков. Информацию подтвердили в Минобороны России.

"К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты", - рассказал журналистам генерал-майор Игорь Конашенков.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 5 января, стало известно, что протестующие в Казахстане захватили международный аэропорт в Алма-Аты. По данным пресс-службы аэропорта, его территорию заняли не менее 45 участников беспорядков. Пассажиров эвакуировали сотрудники аэропорта, а военные покинули его территорию.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана, а ситуация с беспорядками находится под контролем местных властей.