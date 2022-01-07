Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика7 января 2022 8:04

Депутат Госдумы Бессараб заявила, что пенсии россиян вырастут при повышении зарплат

К 2024 году планируется, что средняя пенсия составит 20 тысяч рублей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (44)Комментарии (44)(44)
Для серьезного роста пенсий нужно увеличение зарплат, уверена Светлана Бессараб

Для серьезного роста пенсий нужно увеличение зарплат, уверена Светлана Бессараб

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для существенного роста пенсий в России необходимо, чтобы увеличивались зарплаты, заявила в интервью Ura.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

"Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата, - заявила народная избранница. - Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий".

Бессараб уточнила, что в любом случае пенсии будут расти в следующие годы. Это заложено в планах по индексации. По ее словам, к 2024 году она должна составить в среднем 20 тысяч рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как в новом 2022 году изменятся пенсии россиян. С 1 января выплаты неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца были проиндексированы на 5,9%.

Она добавила, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%, после чего размер социальной пенсии по старости составит 6242 рубля. Кроме того, летом перерасчет пенсии ждет работающих пенсионеров.