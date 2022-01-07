Депутат Госдумы Бессараб заявила, что пенсии россиян вырастут при повышении зарплат

Для серьезного роста пенсий нужно увеличение зарплат, уверена Светлана Бессараб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для существенного роста пенсий в России необходимо, чтобы увеличивались зарплаты, заявила в интервью Ura.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

"Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата, - заявила народная избранница. - Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий".

Бессараб уточнила, что в любом случае пенсии будут расти в следующие годы. Это заложено в планах по индексации. По ее словам, к 2024 году она должна составить в среднем 20 тысяч рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как в новом 2022 году изменятся пенсии россиян. С 1 января выплаты неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца были проиндексированы на 5,9%.

Она добавила, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%, после чего размер социальной пенсии по старости составит 6242 рубля. Кроме того, летом перерасчет пенсии ждет работающих пенсионеров.