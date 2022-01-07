Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит решения в связи с беспорядками в Казахстане 11 января 2022 года. Об этом глава государства объявил в своем обращении к нации.

"Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии. В том числе с социально-экономической точки зрения, - заявил Токаев. - Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе".

Какие именно решения предстоит принять, казахский лидер не уточнил.

Напомним, ситуация в Казахстане из-за беспорядков остается неспокойной. В нескольких городах прошли серьезные погромы, магазины и торговые центры разгромлены мародерами. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с протестов в Казахстане. С последними событиями на 7 января 2022 года можно ознакомиться по ссылке.