В России выявлено 16 735 случаев заражения коронавирусом 7 января 2022

За весь период по России умерло 314 604 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал статистику по заболеваемости на пятницу, 7 января. По данным специалистов, за сутки число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 16 735, до 10 618 035.

Заболевшие были выявлены в 85 регионах страны. Из них у 11% нет клинических проявлений коронавируса.

Отмечается также что за весь период пандемии в России от коронавируса умерло 314 604 человек.

"По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 242,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 319 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 029 тыс. 247 человек", - сообщили в оперштабе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Академия звукозаписи США объявила о переносе даты проведения церемонии вручения награды "Грэмми". Причина - распространение коронавируса. Новую дату проведения главной музыкальной премии года планируют объявить позже.