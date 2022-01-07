Умер Александр Тимофеевский, автор песни "Пусть бегут неуклюже"

Александр Тимофеевский / Фото: личная страница в соцсети

Умер Александр Тимофеевский, поэт-песенник, автор известной детской песни "Пусть бегут неуклюже". Ему было 88 лет.

О смерти культурного деятеля сообщил на своей странице в социальной сети Facebook киновед Сергей Капков.

"Работал редактором на "Союзмультфильме" и "Экране", пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен, - перечислил некоторые факты из биографии поэта Капков. - "Пусть бегут неуклюже" стала гимном дня рождения каждого советского человека".

По его словам, Александр Тимофеевский не мог без творчества и трудился даже перед самой смертью, будучи уже в больнице. Так, перед Рождеством поэт написал праздничный стих, чтобы поздравить всех верующих правослевных.

Александр Тимофеевский родился в Москве в 1933 году. Многие годы писал стихи, но не публиковал их. Первый сборник его стихотворений увидел свет лишь в начале 90-х годов. Член Академии кинематографических искусств "Ника", АСИФА, Союза писателей Москвы. Лауреат поэтических премий журнала "Дружба народов", Лауреат литературной премии Союза писателей Москвы "Венец".