Захарова заявила, что "западных ценностей и единства" не существует

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по вопросу так называемых "западных ценностей, которые партнеры всё время призывают защищать от России". По мнению дипломата, на самом деле такого явления не существует, как не существует и единства между западными странами.

В своем Telegram-канале Захарова привела два примера, первый из которых - тот факт, что вице-Президент США Камала Харрис поставила штурм Капитолия в один ряд с атакой на Перл-Харбор в 1941-м и терактами 11 сентября 2001-го. Вторым примером российский дипломат назвала заявление "Офиса Тихановской" - представителя белорусской оппозиции.

"Офис Тихановской" заявил, что уличный протест — это один из немногих доступных при авторитарных режимах способов выражения гражданской воли, а события в Казахстане являются внутренним политическим конфликтом. А ещё "офис" добавил, у него нет фактов, подтверждающих, что кризис вызван внешней агрессией либо связан с внешними террористическими угрозами", - пишет Захарова.

Дипломат резюмирует, что, таким образом, никаких "западных ценностей" на самом деле не существует, как не существует и единства.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство Казахстана ввело "критический красный" уровень террористической опасности на территории всей страны. Это дает силовикам дополнительные полномочия.