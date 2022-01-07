Видео прибытия девяти российских самолетов с военными в Алма-Аты опубликовало Минобороны

Самолеты Ил-76 с военнослужащими и техникой ВДВ произвели посадку на аэродроме Алма-Аты Фото: Минобороны РФ

Самолеты с российскими военнослужащими в пятницу, 7 января, прибыли в Казахстан. Видео того, как девять самолетов ВКС РФ Ил-76 с военнослужащими ВДВ и техникой приземлились на аэродроме Алма-Аты, было опубликовано Минобороны России.

На кадрах видно, как самолеты прибывают в аэропорт, где их встречают на военных машинах. Из самолетов выходят бойцы в военной форме и с оружием. Также из самолетов выгружают контейнеры с надписью "огнеопасно".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и армянский лидер Никол Пашинян провели телефонный разговор в пятницу, 7 января 2022 года. Они обсудили ситуацию в Казахстане, а также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ

Накануне, 6 января, на территорию Казахстана прибыли первые подразделения российских миротворцев. Они уже приступили к выполнению поставленных задач. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации.