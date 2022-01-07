Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 января 2022 10:49

Видео прибытия девяти российских самолетов с военными в Алма-Аты опубликовало Минобороны

Кадры были опубликованы военным ведомством
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (30)Комментарии (30)(30)
Самолеты Ил-76 с военнослужащими и техникой ВДВ произвели посадку на аэродроме Алма-Аты

Самолеты Ил-76 с военнослужащими и техникой ВДВ произвели посадку на аэродроме Алма-Аты

Фото: Минобороны РФ

Самолеты с российскими военнослужащими в пятницу, 7 января, прибыли в Казахстан. Видео того, как девять самолетов ВКС РФ Ил-76 с военнослужащими ВДВ и техникой приземлились на аэродроме Алма-Аты, было опубликовано Минобороны России.

На кадрах видно, как самолеты прибывают в аэропорт, где их встречают на военных машинах. Из самолетов выходят бойцы в военной форме и с оружием. Также из самолетов выгружают контейнеры с надписью "огнеопасно".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и армянский лидер Никол Пашинян провели телефонный разговор в пятницу, 7 января 2022 года. Они обсудили ситуацию в Казахстане, а также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ

Накануне, 6 января, на территорию Казахстана прибыли первые подразделения российских миротворцев. Они уже приступили к выполнению поставленных задач. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации.