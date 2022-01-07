Le Monde: наивысшая угроза войны в 2022 году на Украине, в Иране и Тайване

Ален Фрашон назвал три региона, где, по его мнению, может возникнуть война Фото: REUTERS

В 2022 году наибольшая вероятность войны существует на территории трех стран, заявил в публикации газеты Le Monde французский журналист Ален Фрашон. При этом причины, по которым может вспыхнуть вооруженный конфликт, в каждом из случаев свои.

Так, в Иране отправной точкой к войне может стать ядерная программа. Иран близок к уровню обогащения урана, позволяющего создать ядерное оружие. Если переговоры по ядерной сделке зайдут в тупик, то США и Израиль способны нанести удар по иранскому ядерному комплексу, что выльется в большую войну на Ближнем Востоке, аргументирует Франшон.

На Тайване риск кроется в территориальных претензиях Китая, который считает территорию частью своего государства. Автор Le Monde полагает, что недостаточно жесткая позиция президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в вопросе поддержки Тайваня в случае попытки вооруженного присоединения к КНР может спровоцировать Китай на активные действия. В частности, французский журналист подчеркнул, что Байден готов поставлять вооружение, но не обещал вступить в вооруженный конфликт.

Третьим опасным регионом Фрашон считает Украину. По его оценке, Россия отчетливо дала понять, что не допустит распространения НАТО в восточном направлении. Если же стране не удастся добиться от США гарантий безопасности, переговоры по которым запланированы на январь, то она может попытаться защитить свои границы иным способом, считает автор французской газеты.

Напомним, ранее в Кремле не раз заявляли, что Россия не намерена ни на кого нападать. А что касается перемещения войск, то российские военные перемещаются исключительно на территории своего государства. К тому же сама Украина не видит опасности и угрозы "российского вторжения".