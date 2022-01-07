МВД Казахстана сообщило о попытке проникновения неизвестных в воинскую часть

Злоумышленникам не удалось проникнуть на территорию воинской части Фото: REUTERS

Трое неизвестных пытались проникнуть на территорию воинской части в Актюбинской области, сообщает МВД Казахстана. По данным ведомства, после обнаружения и предупредительных выстрелов злоумышленники скрылись.

"Поступила информация о попытке проникновения троих неизвестных на территорию в/ч Минобороны, после предупредительных выстрелов последние скрылись", - говорится в сообщении казахского министерства внутренних дел.

Как ранее писал сайт kp.ru, в МВД Казахстана рассказали, что силовики уничтожают на месте участников беспорядков, которые отказываются сложить оружие.

Напомним, полицейские отразили нападение террористов на здание управления полиции, уничтожив нескольких террористов в Алмалинском районе Алма-Аты. Десятки нападавших были ликвидированы в ночь на четверг, 6 января. Такое заявление сделали в ведомстве, отметив, что попытка штурма не удалась.