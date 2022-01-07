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В мире7 января 2022 11:47

Главред ORDA.KZ опровергла сообщение о задержании племянника Назарбаева

Ранее эта информация была опубликована изданием
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Главный редактор ORDA.KZ Гульнара Бажкенова опровергла информацию, ранее опубликованную в издании. СМИ со ссылкой на источник писало о задержании племянника Нурсултана Назарбаева - Самата Абиша.

"Источник ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача – информировать своих читателей. Просим понять", - сообщила Бажкенова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что предыдущее сообщение было удалено. В нем говорилось, что Самат Абиш,который занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, якобы был арестован пару часов назад.

Как ранее писал сайт kp.ru, митинги в Казахстане начались 2 января из-за подорожания топлива для автомобилей. За несколько дней они переросли в массовые беспорядки. В связи с этим правительство Казахстана ввело "критический красный" уровень террористической опасности на территории всей страны. Это дает силовикам дополнительные полномочия.