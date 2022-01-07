Беглый казахстанский банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в стране

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин Фото: REUTERS

Скрывающийся за границей экс-руководитель "Банк Туран Алем" Мухтар Аблязов заявил, что он является лидером протестов в Казахстане. Они начались в стране в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. И вскоре переросли в массовые беспорядки, схватки гражданских с полицией, мародерство, политические требования.

Как заявил Аблязов, протестующие в Алма-Ате каждый день спрашивают у него, как действовать. Его слова приводит агентство Reuters.

По словам беглого банкира, он готов вернуться на родину и возглавить временное правительство. Но при условии, что протест "достигнет реального охвата",

Как ранее писал сайт kp.ru, парламент Киргизии поддержал отправку киргизских военнослужащих в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности). В одном из пунктов договора прописано, что если одно из государств – участников подвергнется агрессии то это будет рассматриваться государствами-участниками как вооруженное нападение на все государства-участники Договора. Поэтому киргизские парламентарии решили оказать поддержку Казахстану.