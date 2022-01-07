На СИЗО в Казахстане совершено нападение, два человека убиты Фото: REUTERS

Около 20 человек совершили нападение на следственный изолятор в казахстанском городе Талдыкорган, рассказали в Министерстве внутренних дел Казахстана.

Как передает «Интерфакс», погиб один из нападавших и один силовик. Кроме того, один сотрудник спецподразделения «Арлан» и два сотрудника ДУИС получили ранения.

Как писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что террористы продолжают применять оружие и портить имущество граждан. Контртеррористическую операцию необходимо продолжать до полного уничтожения боевиков, поручил глава государства.

Ранее на kp.ru сообщалось о прибытии в Казахстан 6 января 2021 миротворческих сил ОДКБ из России и Белоруссии. Также одобрение на участие вооруженных сил Армении в миротворческой миссии ОДКБ дал Ереван. Силы ОДКБ будут находиться в Казахстане по просьбе президента Токаева.