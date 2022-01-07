Глава Еврокомиссии призвала власти Казахстана гарантировать безопасность граждан Фото: REUTERS

Евросоюз будет помогать Казахстану в связи с массовыми беспорядками, но власти страны должны гарантировать соблюдение прав и безопасности граждан, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Права и безопасность граждан – это приоритет. Призываю к прекращению насилия и к сдержанности. Евросоюз готов помочь там, где сможет это сделать», – сказала она на пресс-конференции.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, что силовики уничтожают на месте участников беспорядков, которые отказываются сложить оружие.

Напомним, полицейские отразили нападение террористов на здание управления полиции, уничтожив нескольких террористов в Алмалинском районе Алма-Аты. Десятки нападавших были ликвидированы в ночь на четверг, 6 января. Такое заявление сделали в ведомстве, отметив, что попытка штурма не удалась.