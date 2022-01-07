Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире7 января 2022 12:24

Глава Еврокомиссии призвала власти Казахстана гарантировать безопасность граждан

Брюссель готов помогать там, где сможет это сделать, сказала фон дер Ляйен
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Глава Еврокомиссии призвала власти Казахстана гарантировать безопасность граждан

Глава Еврокомиссии призвала власти Казахстана гарантировать безопасность граждан

Фото: REUTERS

Евросоюз будет помогать Казахстану в связи с массовыми беспорядками, но власти страны должны гарантировать соблюдение прав и безопасности граждан, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Права и безопасность граждан – это приоритет. Призываю к прекращению насилия и к сдержанности. Евросоюз готов помочь там, где сможет это сделать», – сказала она на пресс-конференции.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, что силовики уничтожают на месте участников беспорядков, которые отказываются сложить оружие.

Напомним, полицейские отразили нападение террористов на здание управления полиции, уничтожив нескольких террористов в Алмалинском районе Алма-Аты. Десятки нападавших были ликвидированы в ночь на четверг, 6 января. Такое заявление сделали в ведомстве, отметив, что попытка штурма не удалась.