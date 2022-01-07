Путин и Лукашенко обсудили события в Казахстане Фото: REUTERS

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили беспорядки в Казахстане.

«Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы», – сообщается на сайте белорусского президента.

Аналогичные переговоры Лукашенко провел с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как писал сайт kp.ru, ранее Пашинян заявил, что Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

В тот же день на территорию государства прибыли первые подразделения российских миротворцев. Они уже приступили к выполнению поставленных задач. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации.

Напомним, замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что миротворцы ОДКБ не участвуют в боевых операциях.