Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам французского политика, беседа должна состояться в ближайшее время.

«У меня уже было две весьма продолжительных телеконференции с президентом России Владимиром Путиным в последние недели, и в ближайшие дни предстоят новые переговоры», – сказал Макрон на пресс-конференции.

Как отметил президент Франции, Евросоюз должен вести с Россией диалог по разногласиям, однако это не значит, что Брюссель пойдет Москве на уступки. По его словам, Россия является «неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности, которую предстоит построить».

Как писал сайт kp.ru, в ходе телефонного разговора в декабре 2021 президент России рассказал французскому лидеру работе российских дипломатов по гарантиям безопасности, предложенных Москвой, указав на необходимость международных переговоров для выработки зафиксированных гарантий, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах. Путин и Макрон также обсудили темы, связанные с Украиной, среди которых ситуация в Донбассе.