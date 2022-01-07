В Нурсултане начали организовывать народные дружины для защиты мирных жителей

C 2 января в Казахстане проходят акции протеста Фото: REUTERS

В столице Казахстана, городе Нур-Султан, начали образовываться народные дружины. Местные жители вступают в них, чтобы защищать мирных граждан во время протестов, которые начались в стране 2 января и постепенно переросли в массовые беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", дружинники собираются охранять государственные объекты и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. Всего в дружины вступили уже около полутысячи человек.

"Неравнодушные казахстанцы изъявили желание вместе с сотрудниками полиции защитить мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародёрства", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.

Как ранее писал сайт kp.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили беспорядки в Казахстане. Лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне.