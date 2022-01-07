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В мире7 января 2022 13:13

В Нурсултане начали организовывать народные дружины для защиты мирных жителей

Всего в дружины вступили около 500 человек
Наталья СМИРНОВА
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C 2 января в Казахстане проходят акции протеста

C 2 января в Казахстане проходят акции протеста

Фото: REUTERS

В столице Казахстана, городе Нур-Султан, начали образовываться народные дружины. Местные жители вступают в них, чтобы защищать мирных граждан во время протестов, которые начались в стране 2 января и постепенно переросли в массовые беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", дружинники собираются охранять государственные объекты и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. Всего в дружины вступили уже около полутысячи человек.

"Неравнодушные казахстанцы изъявили желание вместе с сотрудниками полиции защитить мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародёрства", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.

Как ранее писал сайт kp.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили беспорядки в Казахстане. Лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне.