Российский биатлонист Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин Александр Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут и 0,8 секунды. Логинов один раз промахнулся на огневых рубежах. Вторым финишировал французский биатлонист Эмильен Жаклен, проигравший победителю 6,5 секунды. Третьим пришел норвежец Стурла Холм Легрейд – он уступил Логинову 15,1 секунды, передает "КП-Спорт".

Другие россияне – Антон Бабиков и Даниил Серохвостов – финишировали шестым и восьмым соответственно.

Как писал сайт kp.ru, в состав мужской команды по биатлону на январские этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков.

В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.