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Политика7 января 2022 14:08

Си Цзиньпин заявил, что внешние силы пытаются устроить в Казахстане "цветную революцию"

Китайский лидер осудил происходящее
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию в Казахстане, где несколько дней продолжаются массовые беспорядки и столкновения граждан с полицией. По мнению китайского лидера, за происходящим в республике стоят внешние силы.

Об этом Си Цзиньпин заявил в ходе устного послания для президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его словам приводит Центральное телевидение Китая.

Как заявил Си Цзиньпин, Китай выступает против деятельности внешних сил, которые пытаются спровоцировать беспорядки в Казахстане и устроить в стране "цветную революцию". По его словам, КНР не поддерживает любую силу, которая угрожает безопасности страны и хочет подорвать ее стабильность.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 7 января, президент России Владимир Путин провел ряд телефонных переговоров со своими коллегами из соседних государств. На повестке дня стояло обсуждение ситуации в Казахстане, где акции протеста за несколько дней переросли в массовые беспорядки.