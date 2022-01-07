На складе в Химках произошел крупный пожар

К тушению пожара привлекалось 49 человека и 15 единиц техники Фото: Иван МАКЕЕВ

На продуктовом складе в подмосковных Химках в пятницу, 7 января, загорелся пожар. Его площадь достигла 2,7 тысячи квадратных метров, в тушении было задействовано почти пол сотни человек.

По сообщению МЧС, огонь перекинулся с подмосковного склада на соседнее здание, где размещаются лакокрасочные издания. В результате площадь пожара на складе с продуктами питания на улице Рабочая в Химках возросла до 2 700 квадратных метров.

"Информация о погибших и пострадавших не поступала. К тушению пожара привлекалось 49 человека и 15 единиц техники", - говорится в Телеграм-канале МЧС России.

Как ранее писал сайт kp.ru, В Костромской области сгорели два здания: причину пожаров выясняют эксперты. Два возгорания произошли с разницей в девять часов. 6 января в 18:09 огнеборцы получили информацию о пожаре в неэксплуатируемом здании в деревне Грудки Судиславского района. Позднее, около 2:50 7 января, огнеборцы получили вызов на пожар в посёлке Рассолово Галичского района. К 6:00 возгорание удалось ликвидировать. Причины и виновников пожаров должна установить специальная экспертиза.