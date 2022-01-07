Алексей Пушков высмеял предложение США помочь Казахстану Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал предложение Соединенных Штатов помочь Казахстану в подавлении протестов. Как отметил парламентарий, Вашингтон оказывает так называемую поддержку только в собственных интересах.

«США теперь предлагают «помощь» Казахстану. Они 20 лет «помогали» Афганистану, оказали помощь Украине с организацией госпереворота, затем долго оказывали ее боевиками и джихадистам в Сирии, затем предлагали «помочь» Лукашенко, а теперь вот черед Казахстана. Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство Казахстана ввело критический красный уровень террористической опасности на территории всей страны. Это дает силовикам дополнительные полномочия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что к протестах в стране причастны «забугорные деятели», далекие от коренных интересов многонационального народа республики.