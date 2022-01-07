В Алма-Ате во время беспорядков убит известный режиссер Сакен Битаев

Режиссер Сакен Битаев Фото: соцсети

В Алма-Ате неизвестные убили известного казахстанского режиссера Сакена Битаева. Его застрелили во время беспорядков, рассказал друг погибшего – журналист Данияр Адилбеков.

«Вчера в Алма-Ате застрелили моего друга – Битаева Сакена. Он умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. По словам друга, который был с ним, у них хотели забрать автомобиль, в котором они сидели и разговаривали», – написал Адилбеков своем Facebook.

Как сообщил журналист, толпа протестующих подошла к машине сзади и начала вскрывать двери. Сидевшие в автомобиле мужчины сразу же попытались уехать, участники беспорядков открыли огонь по машине. Одна пуля пробило Битаеву легкое.

Адилбеков заявил, что родители погибшего режиссера не могут забрать его тело, поскольку не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть. По мнению журналистов, убийц Битаева вряд ли найдут..

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 5 января, стало известно, что протестующие в Казахстане захватили международный аэропорт в Алма-Ате. По данным пресс-службы аэропорта, его территорию заняли не менее 45 участников беспорядков. Пассажиров эвакуировали сотрудники аэропорта, а военные покинули его территорию.