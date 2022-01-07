Канцлер Австрии Карл Нехаммер заразился коронавирусом Фото: REUTERS

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер сдал положительный тест на коронавирсную инфекцию, сообщила Федеральная канцелярия.

Как передает телеканал ORF, во вторник, 4 января, политик вернулся из отпуска. На следующий день Нехаммер сделал ПЦР-тест, который оказался отрицательным. Вероятно, он заразился коронавирусом вечером в среду, 5 января, когда контактировал с сотрудником своей службы безопасности.

Отмечается, что канцлер прошел полный курс вакцинации от COVID-19. В настоящее время он ушел на карантин и работает в удаленном режиме, проводя переговоры по телефону или в формате видеоконференций. В ближайшие дни он не будет посещать публичные мероприятия.

Как писал сайт kp.ru, Нехаммер принес присягу как канцлер Австрии 6 декабря 2021. Ранее политик возглавлял Министерство внутренних дел республики.