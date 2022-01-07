Главы МИД стран НАТО выступили за диалог с Россией Фото: Shutterstock

Министры иностранных дел всех стран НАТО призвали вести диалог с Россией и направить усилия на деэскалацию в отношениях с Москвой, сообщает постоянное представительство Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе.

«Министры иностранных дел союзных стран проявили единство в ответ на агрессию России против Украины. В преддверии предстоящего заседания Совета Россия – НАТО они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации», – написано в Twitter постпредства.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам состоявшейся экстренной видеоконференции глав МИД альянса заявил, что военно-политический блок готов выслушать озабоченности России, но только при отсутствии сомнений в ее действиях. Переговоры с РФ будут вестись после консультаций с властями Украины, Грузии и Молдавии, отметил он. Компромисса с Россией относительно того, что каждая страна может сама выбрать, в какие оборонные союзы ей вступать, быть не может, добавил Столтенберг.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины.