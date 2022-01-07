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В мире7 января 2022 17:17

Комитет нацбезопасности Казахстана опроверг сообщения о задержании племянника Назарбаева

Ранее информацию о его задержании опровергло издание, первым опубликовавшее эту новость
Абдулла ШАКИРОВ
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Племянника Назарбаева Самат Абиш Фото: правительство Казахстана

Племянника Назарбаева Самат Абиш Фото: правительство Казахстана

Сообщения о задержании племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана НазарбаеваСамата Абиша – являются ложью с целью провокации, заявил Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ).

«Информация задержании 7 января 2022 года в Алма-Ате первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша не соответствует действительности и носит провокационный характер», – передает Sputnik Казахстан сообщение КНБ.

Как писал сайт kp.ru, ранее главный редактор ORDA.KZ Гульнара Бажкенова опровергла ранее опубликованную в издании информацию от задержании племянника Назарбаева. Она заявила, что источник ошибся.

Напомним, изначально сообщалось, что Самат Абиш, который занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, якобы был арестован несколько часов назад.