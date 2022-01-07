Минобороны сообщило, что Шойгу находится в постоянном контакте с коллегами по миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Шойгу находится в постоянном контакте с коллегами по миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу поддерживает постоянный контакт главами Минобороны стран Организации договора о коллективной безопасности, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, Шойгу контактирует по закрытым каналам связи с коллегами из Казахстана, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Вместе с ними обсуждается вопрос переброски в Казахстана миротворцев из числа сил ОДКБ.

Как писал сайт kp.ru, Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. В тот же день на территорию государства прибыли первые подразделения российских миротворцев. Они уже приступили к выполнению поставленных задач. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации.

Напомним, в пятницу, 7 января, самолеты Ил-76 ВКС России доставили в Казахстан киргизских и армянских военнослужащих из состава миротворческих сил ОДКБ.