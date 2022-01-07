Самолет «Белавиа» вылетел из Минска в Казахстан впервые за три дня Фото: Сергей ГАПОН

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» впервые за три дня вылетел из Минска в Казахстан.

Согласно данным на сайте Национального аэропорта белорусской столицы, самолет направился в Нур-Султан в 20:15 по московскому времени.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 5 января, на сайте белорусской авиакомпании «Белавиа» появилась информация об отмене рейсов в Казахстан. Вначале речь шла об отмене полетов в Алма-Ату, позднее «Белавиа» отменила все рейсы в Казахстан до стабилизации обстановки.

Напомним, в тот же день протестующие в Казахстане захватили международный аэропорт в Алма-Аты. Пассажиры были эвакуированы.

В пятницу, 7 января, российские миротворческие силы в составе миссии Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты, который ранее был захвачен участниками беспорядков.