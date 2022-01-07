Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире7 января 2022 18:13

Самолет «Белавиа» вылетел из Минска в Казахстан впервые за три дня

Борт направился в Нур-Султан
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Самолет «Белавиа» вылетел из Минска в Казахстан впервые за три дня

Самолет «Белавиа» вылетел из Минска в Казахстан впервые за три дня

Фото: Сергей ГАПОН

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» впервые за три дня вылетел из Минска в Казахстан.

Согласно данным на сайте Национального аэропорта белорусской столицы, самолет направился в Нур-Султан в 20:15 по московскому времени.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 5 января, на сайте белорусской авиакомпании «Белавиа» появилась информация об отмене рейсов в Казахстан. Вначале речь шла об отмене полетов в Алма-Ату, позднее «Белавиа» отменила все рейсы в Казахстан до стабилизации обстановки.

Напомним, в тот же день протестующие в Казахстане захватили международный аэропорт в Алма-Аты. Пассажиры были эвакуированы.

В пятницу, 7 января, российские миротворческие силы в составе миссии Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты, который ранее был захвачен участниками беспорядков.