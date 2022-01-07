Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в провинции Цинхай.

Землетрясение произошло 20:45 по московскому времени. Эпицентр толчков располагался в 94 километрах от города Цзиньчан, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сказано на сайте EMSC. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как писал сайт kp.ru, в начале января 2022 в провинции Юньнань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. Согласно данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зарегистрированы в городе Лицзян. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Нинлан, очаг залегал на глубине 10 километров. В результате произошедшего пострадали 15 человек. Информация о погибших или разрушениях не поступала.

Напомним, в конце декабря 2021 землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов острова Крит в Греции.