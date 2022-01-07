Блинкен: Власти Казахстана могут справиться с беспорядками и без ОДКБ

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию в Казахстане, где с начала нового года продолжаются массовые акции протеста, заявил, что власти республики в состоянии справиться с протестами и без помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, у Вашингтона «есть вопросы относительно сущности просьбы» Казахстана к ОДКБ, и Соединенные Штаты пытаются понять, почему она была выдвинута, для чего им нужно «получать больше информации на этот счет».

«Мне представляется, что власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок», - сказал Блинкен.

Поэтому, подытожил глава госдепартамента США, непонятно, почему руководство республики считает, что ему необходима какая-либо внешняя помощь, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые акции протеста в Казахстане продолжаются с 2 января, а к вечеру 5-го января стало известно, что президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой о помощи. Ответная реакция была положительной, и Россия направила в республику подразделения ВДВ. Однако миротворческие силы там будут заниматься не подавлением беспорядков, их задача – обеспечивать охрану стратегических объектов, а правопорядок на улицах городов восстанавливают местные силовики.

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Заявление Токаева о «заговоре силовиков» все расставило по местам. Но Алма-Ата остается без телевидения и продуктов, люди начинают паниковать, передает спецкор kp.ru Владимир Ворсобин (подробности).

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