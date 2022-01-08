Белый дом: США обеспокоены приказом президента Казахстана стрелять на поражение

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты внимательно следят за развитием событий в Казахстане, и у Вашингтона вызывает серьезную озабоченность приказ президента республики Касым-Жомарта Токаева открывать по террористам огонь на поражение. Об этом заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Этот приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», - сказала она.

Карин Жан-Пьер также отметила, что у Белого дома «есть вопросы о российском присутствии и его необходимости».

«Мы призываем всех соблюдать международные нормы в сфере прав человека, проявлять сдержанность и завершить этот кризис», - добавила заместительница Джен Псаки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые акции протеста в Казахстане продолжаются с 2 января, а 7 января стало известно, что президент страны Касым-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять на поражение по террористам, действующим на территории государства. По словам Токаева, речь идет о вооруженных бандитах, причем не только местных, но и иностранцах. Их нужно уничтожать, и никаких переговоров с преступниками быть не может.

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Заявление Токаева о «заговоре силовиков» все расставило по местам. Но Алма-Ата остается без телевидения и продуктов, люди начинают паниковать, передает спецкор kp.ru Владимир Ворсобин (подробности).

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