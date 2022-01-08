В Кемеровской области произошел пожар в пансионате «Золотой век», погибли четыре человека

По предварительным данным, жертвами пожара стали четыре человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на субботу, 8 января, вспыхнул пожар в пансионате «Золотой век» в СНТ «Печатник» в Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Уточняется, что общая площадь возгорания составила всего десять квадратных метров. Огонь уже удалось потушить.

«В 23:02 (мск) поступило сообщение о пожаре в пансионате «Золотой век» по адресу: Кемеровская область, Кемеровский муниципальный округ, СНТ «Печатник», 11-я аллея. Горели личные вещи на площади 10 квадратных метров. К сожалению, есть погибшие», - сообщил ТАСС представитель спасательного ведомства.

По предварительным данным, жертвами пожара стали четыре человека. Информация о числе погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 7 января, произошел пожар на продуктовом складе в подмосковных Химках. Там площадь возгорания достигла 2,7 тысячи квадратных метров, причем огонь перекинулся на соседнее здание, где хранились лакокрасочные изделия.