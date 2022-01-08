Президент Казахстана: Переговоров с террористами быть не может

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь заявил, что переговоров с террористами, которые устраивали беспорядки и погромы в разных городах республики, быть не может, бандиты подлежат уничтожению.

«Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин, - написал глава государства на своей странице в Twitter.

«Мое твердое убеждение: никаких переговоров с террористами, мы должны их уничтожать», - добавил Токаев.

По его словам, «Казахстан столкнулся с вооруженным актом агрессии, хорошо подготовленной и координируемой преступниками и террористическими группами, обученными за рубежом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые акции протеста в Казахстане продолжаются с 2 января, а 7 января стало известно, что Касым-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять на поражение по террористам, действующим на территории государства. Он и тогда тоже сказал, что речь идет о вооруженных бандитах, причем не только местных, но и иностранцах. Их нужно уничтожать, и никаких переговоров с преступниками быть не может.