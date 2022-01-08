Госдепартамент США назвал призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО «проблематичными» Фото: REUTERS

Соединенные Штаты считают «проблематичными» призывы России вывести ядерное оружие из стран – членов НАТО. Об этом перед запланированными на 10 января переговорами Вашингтона с Россией по стратегической стабильности и безопасности, которые должны пройти в Женеве, заявила журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

«Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Штаты сохраняют ядерный арсенал для обеспечения стабильности во всем мире.

3 января лидеры стран «ядерной пятерки» (России, Китая, США, Великобритании и Франции) выступили с заявлением о недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием (ЯО). Событие важнейшее и в нем удивительны два фактора, считает обозреватель kp.ru Александр Гришин.