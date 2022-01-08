Глава генштаба Великобритании заявил, что Лондон намерен создать гиперзвуковые ракеты

Великобритания намерена начать разработку гиперзвукового оружия Фото: REUTERS

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин сообщил, что Лондон намерен заняться разработкой собственных гиперзвуковых ракет, поскольку такое оружие есть у России.

«У нас нет их (гиперзвуковых ракет – прим. ред.), мы должны обладать ими», - заявил британский военачальник в интервью газете Times.

По словам Тони Радакина, который ранее занимал пост командующего Королевским Военно-морским флотом (МВФ), в настоящее время усилия России направлены на развитие трех основных отраслей оборонного производства: подводные лодки, «суперракеты» – гиперзвуковые ракеты и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), – а также средства противовоздушной обороны (ПВО), и Соединенное Королевство не должно отставать.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине декабря прошлого года в акватории Белого моря прошли успешные испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», в ходе испытательного запуска она все мишени на полигоне Чижа в Архангельской области.

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