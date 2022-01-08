Посол России в США: Беспорядки в Казахстане спровоцированы извне

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что беспорядки в Казахстане были спровоцированы извне, однако Москва поможет республике восстановить покой и порядок на улицах казахских городов.

«Россия рассматривает спровоцированное извне развитие событий с применением насилия в дружественной стране как направленное на подрыв её безопасности и целостности. Мы окажем содействие в усилиях по восстановлению нормальной жизни в Казахстане», - сказал дипломат в интервью журналу Newsweek.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые акции протеста в Казахстане продолжаются с 2 января, а 7 января стало известно, что президент страны Касым-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять на поражение по террористам, действующим на территории государства. По словам Токаева, речь идет о вооруженных бандитах, причем не только местных, но и иностранцах. Их нужно уничтожать, и никаких переговоров с преступниками быть не может.