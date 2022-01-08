В столице Казахстана возобновили доступ к проводному интернету

Доступ к проводному интернету в столице Казахстану был заблокирован на фоне массовых протестов и беспорядков Фото: REUTERS

Жители столицы Казахстана снова могут пользоваться проводным интернетом, доступ к которому власти на фоне массовых протестов и беспорядков в республике ограничили с полудня пятницы, 7 января, по местному времени (примерно с девяти утра мск). Тогда же в Нур-Султане была заблокирована и возможность подключиться к мобильному интернету со смартфона, хотя сотовая связь в городе работала относительно стабильно.

К утру субботы доступ к проводному интернету в столице республики возобновили, однако подключиться к мобильному интернету по-прежнему невозможно, передает ТАСС.

В среду в Нур-Султане подключение к проводному интернету отсутствовало с 17:00 (14:00 мск) в течение порядка шести часов. Кроме того, в столице с 23:00 (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск) действует комендантский час.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые акции протеста в Казахстане продолжаются с 2 января, в нескольких городах они переросли в беспорядки и погромы. В Алма-Ате демонстранты пытались захватить департамент внутренних дел, им удалось прорваться в здание местного управления комитета национальной безопасности республики. На территории всей страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП), который предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

На улицах Алма-Аты в ночь на 6 января начались бои и перестрелки. Ранее власти республики сообщили, что во время беспорядков в городе пострадали сотни людей, в том числе более 300 сотрудников правоохранительных органов.

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