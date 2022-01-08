Что произошло в ночь на 8 января

«КП» – о последних новостях на утро 8 января 2022 года Фото: REUTERS

В МИД России ответили на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о российских миротворцах в Казахстане. При этом, как отмечает специальный корреспондент отдела международной и внутренней политики «КП» Александр Бойко, ответ российских дипломатов довольно точно характеризует всю сущность внешнеполитической деятельности Америки. В МИД назвали его высказывания о трагических событиях в республике «хамскими». Как заявили в ведомстве, «госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что беспорядки в Алма-Ате устраивали около 20 тысяч «хорошо обученных» террористов, причем бандиты атаковали город «шестью волнами». Он также заявил, что власти республики «продолжат обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов».

Министерство внутренних дел республики сообщило, что на территории страны было задержано около четырех тысяч террористов, причем самое большое число задержаний произведено в Алма-Ате, где пресечена деятельность свыше сотни «деструктивных элементов». Как подчеркнули в МВД, некоторым из задержанных грозит пожизненное заключение.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал решение Москвы участвовать в заседании Совета Россия — НАТО «позитивным сигналом». По его словам, военный блок готов к «открытым и честным переговорам с Россией» по гарантиям безопасности в Европе, однако при этом страны альянса нужно готовиться и к «провалу» дипломатического диалога. Столтенберг пригрозил экономическими и финансовыми санкциями, если российские власти решат осуществить «вторжение» на Украину.

В министерстве внутренних дел России напомнили, что с 1 июля 2022 года паспорт можно будет оформить за пять дней, причем такой же срок предусмотрен и при введении электронного документа. Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о новых правилах получения главного документа гражданина России.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на заседании правительства республики в пятницу, 7 января, поручил найти способ потушить так называемые «Врата ада» – гигантский газовый кратер, который горит в пустыне Каракумы уже более сорока лет.

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Заявление Токаева о «заговоре силовиков» все расставило по местам. Но Алма-Ата остается без телевидения и продуктов, люди начинают паниковать, передает спецкор kp.ru Владимир Ворсобин (подробности).