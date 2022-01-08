Госдеп разрешил добровольный отъезд сотрудников генконсульства США в Алма-Ате

В Госдепартаменте США считают, что находиться в Казахстане может быть небезопасно
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Госдеп США разрешил отъезд сотрудников генерального консульства Соединенных Штатов в Алма-Ате в связи с разрушением инфраструктуры, распространением коронавируса и угрозой новых беспорядков.
"Госдепартамент одобрил отъезд по желанию американских госслужащих - сотрудников генерального консульства в Алма-Ате, не задействованных в решении критически важных задач, и членов семей всех американских госслужащих - сотрудников генерального консульства в Алма-Ате", - говорится в заявлении американского Госдепа.
Гражданам США по тем же причинам рекомендовано воздержаться от поездок в Казахстан. В Госдепартаменте подчеркнули, что события могут развиваться стремительно и "обрести насильственный характер".
Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам, действующим на территории государства. Об этом глава государства объявил в своем обращении к нации.
Казахский лидер также сообщил, что беспорядки в Алма-Ате устраивали около 20 тысяч "хорошо обученных" террористов, причем бандиты атаковали город "шестью волнами".