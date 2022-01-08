Госдеп разрешил добровольный отъезд сотрудников генконсульства США в Алма-Ате

В Госдепартаменте США считают, что находиться в Казахстане может быть небезопасно Фото: REUTERS

Госдеп США разрешил отъезд сотрудников генерального консульства Соединенных Штатов в Алма-Ате в связи с разрушением инфраструктуры, распространением коронавируса и угрозой новых беспорядков.

"Госдепартамент одобрил отъезд по желанию американских госслужащих - сотрудников генерального консульства в Алма-Ате, не задействованных в решении критически важных задач, и членов семей всех американских госслужащих - сотрудников генерального консульства в Алма-Ате", - говорится в заявлении американского Госдепа.

Гражданам США по тем же причинам рекомендовано воздержаться от поездок в Казахстан. В Госдепартаменте подчеркнули, что события могут развиваться стремительно и "обрести насильственный характер".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам, действующим на территории государства. Об этом глава государства объявил в своем обращении к нации.

Казахский лидер также сообщил, что беспорядки в Алма-Ате устраивали около 20 тысяч "хорошо обученных" террористов, причем бандиты атаковали город "шестью волнами".