Гинцбург рассказал о вероятности положительного ПЦР-теста после назальной вакцины от коронавируса

После применения назальной вакцины все равно есть вероятность сдать положительный ПЦР-тест Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЦР-тест после применения назальной вакцины от коронавируса может показать положительный результат, но вероятность невелика, так как нужно, чтобы совпало сразу несколько факторов. Об этом рассказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, от момента попадания вируса на защищенную назальной вакциной слизистую оболочку до его уничтожения есть небольшой промежуток времени. Если сдать ПЦР-тест именно в этот момент, а вирус будет в очень концентрированном состоянии, то результат может оказаться положительным, констатировал ученый.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавируса поступит в гражданский оборот и будет доступна для россиян примерно через три или четыре месяца.

Директор Центра имени Гамалеи добавил, что новый препарат в виде спрея будет эффективен и против штамма "омикрон".