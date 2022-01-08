Юрист Соловьев предупредил российских водителей о новых штрафах в 2022 году

Россиянам грозят новые штрафы за нарушение ПДД Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В случае принятия проекта нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) российских автолюбителей уже в 2022 году ожидают новые штрафы. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, уже с 1 марта ежесуточные штрафы в 2 тысячи рубелей грозят автомобилистам за управление транспортом без диагностической карты, в 800 рублей – без полиса ОСАГО, 500 рублей – при наличии неисправности из расширенного списка.

Также предусмотрены штрафы для владельцев брошенных машин, у которых отсутствует какая-либо кузовная деталь, например, стекло, капот или крышка бензобака, а также сгоревших транспортных средств. Нарушителям придется заплатить до 3 тысяч рублей.

Отдельно добавился штраф для нетрезвых водителей, если в салоне находится ребенок до 16 лет. При первом нарушении им грозит штраф 50 тысяч рублей и лишение прав до трех лет, при повторном – уголовная ответственность.

Кроме того, появятся термины "опасное вождение" и "систематическое грубое нарушение ПДД" (три и более в год). В первом случае нарушителю грозит 3 тысячи рублей штрафа, во втором – до 30 тысяч или лишение прав до полутора лет.

Также санкции будут грозить за мойку транспорта на газоне (до 3 тысяч рублей), езду по дорогам общего пользования на снегоходах и болотоходах (до 2 тысяч рублей), сброс мусора из машины (до 3 тысяч рублей), управление транспортом при наличии временного ограничения водительских прав (до 3 тысяч рублей).

Еще ужесточаются наказания за повторные нарушения. Например, если сейчас за незаконную тонировку вновь пойманному грозит только 500 рублей штрафа, то после принятия нового КоАП – будет 5 тысяч рублей либо лишение прав до 3 месяцев. Аналогичные санкции предусмотрены для злостных нарушителей с нечитаемыми номерами.

Как ранее писал сайт kp.ru, юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов предупредил россиян о новых штрафах за курение. По его словам, теперь граждан начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. А если вдруг по вине курящего случится пожар, то ответственность будет строже.