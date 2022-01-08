Китайские ученые обнаружили воду в лунном грунте

В лунном грунте обнаружили воду и выдвинули гипотезу, как она там появилась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, который доставили на Землю при помощи автоматической межпланетной станции "Чанъэ-5". Об этом сообщает научный журнал Science Advances.

В образце лунного грунта выявили 120 миллионных долей воды. Исследователи пришли к выводу, что вода появилась в нем благодаря солнечному ветру.

Напомним, Китай стал первой страной за последние 44 года, которой, после советского аппарата "Луна-24" в 1976 году, удалось реализовать проект по доставке на планету Земля геологических образцов с поверхности Луны для дальнейшего изучения.

Как ранее писал сайт kp.ru, посадка возвращаемой капсулы китайского беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5" с двумя килограммами лунного грунта состоялась в декабре 2020 года. Капсула приземлилась на территории хошуна (административная единица, аналогичная уезду) Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.