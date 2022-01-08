Полицейские обстреляли машину, оказавшуюся на пути президентского кортежа в Узбекистане

Момент обстрела попал на запись Фото: Кадр видео

Сотрудники полиции обстреляли легковой автомобиль, который в нарушение правил дорожного движения выехал перед кортежем президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел государства в своем телеграм-канале.

"Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя, - говорится в сообщении. - Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель был обезврежен".

Полицейские подчеркнули, что никто не пострадал. За рулем находился 46-летний автолюбитель. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Против нарушителя возбудили дело по статье "сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг".

Момент обстрела попал на запись, которую впоследствии опубликовали в интернете. На кадрах видно, как Chevrolet Malibu на высокой скорости приближается к перекрестку. Наперерез машине сразу выбегают сотрудники правоохранительных органов и слышатся звуки выстрелов. После этого автомобиль останавливается.