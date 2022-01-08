США опасаются негативных последствий жестких санкций против России

Американцы опасаются, что жесткие санкции вернутся к ним "бумерангом" / Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов санкций против России в случае эскалации ситуации с Украиной, сообщает CNN.

Издание уточняет, что в их числе имеются и жесткие меры против крупных банков и сектора энергетики, а также отключение страны от платежной системы Swift.

Однако такие варианты "вернутся бумерангом" ударом по экономике США, так как спровоцируют рост цен на газ, а также поставит под угрозу разрыва торговые связи РФ и Евросоюза. Об этом говорится в исследовании, проведенном американскими Минфином и Госдепом.

В связи с этим эксперты полагают, что даже если новые санкции примут, то они скорее будут направлены против "Северного потока – 2".

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что никакого вторжения с российской стороны не будет.