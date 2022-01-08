11-летний ребенок погиб во время беспорядков в Алма-Ате

Во время беспорядков в Казахстане пострадали и дети Фото: REUTERS

Во время беспорядков в Алма-Ате один ребенок погиб, еще один пострадал, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.

Трагедия произошла в среду, 5 января. Случайная пуля поразила 11-летнего мальчика, когда он прогуливался по улице с родителями. Огнестрельное ранение оказалось смертельным.

В аппарате детского омбудсмена рассказали, что 15-летний подросток был доставлен в одну из детских больниц Алма-Аты уже в пятницу, 7 января. У него тяжелые огнестрельные ранения. Врачи продолжают бороться за жизнь юноши.

По предварительным данным, подросток находился вместе с отцом в машине, когда ее расстреляли бандиты.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура по жертвам беспорядков на территории страны.