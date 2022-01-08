Льготные кредиты, поддержка самозанятых и помощь фермерам — самые узнаваемые меры национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» по итогам 2021 года

Помощь фермера - одна из самых узнаваемых мер нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по итогам 2021 года. Фото: Николай ХИЖНЯК

«Если в июне 2021 года о том, что знают или что-то слышали о реализации нацпроекта, говорили 65% опрошенных, то в декабре 2021 года их доля выросла до 74%, произошел рост на 9 процентных пунктов», — отметил руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Владимир Чернышев.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. Среди участников 25% считают, что государство стало больше поддерживать предпринимателей. В июне 2021 года такого мнения придерживались 20% опрошенных.

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» фермеры могут получить грант, самозанятые — льготную налоговую ставку, любой владелец среднего и малого бизнеса — льготный кредит или займ и другие меры поддержки.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.