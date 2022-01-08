В России выявлено 16 568 случаев заражения коронавирусом 8 января 2022 года

По заболеваемости коронавирусом в России лидирует Москва Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 16 568 случаев COVID-19. С начала пандемии было выявлено 10 634 603 заболевших.

По данным на 8 января 2022 года, лидером по показателю стала Москва, где за сутки заразились 3072 человека. Вторым идет Санкт-Петербург с 1376 случаями. Тройку замыкает Московская область — 1246 зараженных.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 796 летальных исходов. Еще 20 449 пациентов получили справки о выздоровлении. Общее число умерших достигло 315 400 человек, выздоровевших – 9 666 161.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России выявлены случаи инфицирования штаммом "омикрон" у людей, не покидавших страну. Об этом на заседании штаба по коронавирусу и организации медицинской помощи в праздничные дни заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.