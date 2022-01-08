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Политика8 января 2022 11:38

Неизвестные угрожали взорвать посольства Белоруссии и Армении в Москве

Сообщения о минировании оказались ложными
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Посольство Белоруссии в Москве

Посольство Белоруссии в Москве

Фото: ТАСС

Посольства Армении и Белоруссии в Москве получили анонимные письма, в которых содержалась угроза взорвать здания диппредставительств, если миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не покинут территорию Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, здания тщательно обследовали, но никаких взрывных устройств не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Как ранее писал сайт kp.ru, в состав миротворческой миссии ОДКБ вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Они не участвуют в боевых действиях силовиков Казахстана, а только помогают в охране государственных объектов и способствуют стабилизации обстановки.

Напомним, Генсек ОДКБ Станислав Зась рассказал, что миротворческая миссия должна завершиться за непродолжительный срок, но это будет зависеть от ситуации в стране.