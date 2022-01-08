Маткапитал стал самой узнаваемой мерой нацпроекта “Демография" в 2021 году

Национальный проект «Демография» направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе. Фото: Алексей ФОКИН

Материнский капитал, ежемесячные выплаты при рождении детей до трех лет, льготная ипотека для семей с детьми, диспансеризация людей старшего возраста – самые узнаваемые меры национального проекта «Демография» по итогам 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» на площадке VK в декабре.

«Большинство респондентов информировано о таких проектах, как материнский капитал (73%) и ежемесячные выплаты на детей до трех лет (53%). Порядка трети респондентов информированы о льготной ипотеке для семей с детьми, программе переобучения. Кроме того, почти половина респондентов (45%) отмечает увеличение заботы о семьях с детьми со стороны государства», – рассказала руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта «Демография» Евгения Кокорева.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. Наиболее известными мероприятиями по поддержке старшего поколения являются диспансеризация людей старшего возраста и программа «Активное долголетие».

Более половины респондентов слышали о проектах по содействию занятости населения. Самым узнаваемым стал проект «Бесплатное переобучение для граждан старше 50 лет, матерей с детьми, работников под риском увольнения, безработных».

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Национальный проект «Демография» направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для граждан старшего поколения, а также создание условий для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.

АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов. Благодаря национальному проекту «Демография», можно переобучиться по новой специальности, получить семейную ипотеку, стать «серебряным» волонтером и не только. Подробнее об инициативах и возможностях проекта здесь.