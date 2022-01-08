Путин посетил рождественскую службу без прихожан из-за ограничений по коронавирусу Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин находился на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве без прихожан, поскольку там действуют антиковидные ограничения, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина: эпидемиологические предосторожности», – цитирует пресс-секретаря российского лидера радиостанция «Говорит Москва».

Как писал сайт kp.ru, глава государства встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Президент пришел на праздничную службу в костюме, он поставил свечи перед иконой Рождества Христова.

В ночь с 6 на 7 января православные христиане встретили один из самых главных праздников –Рождество Христово. Напомним, что Путин встречает Рождество по традиции в храме. Российский лидер чаще всего встречает светлый праздник в церквях за пределами Москвы, он выбирает храмы, так или иначе связанные с его личной историей.