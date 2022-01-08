Токаев уволил замсекретаря Совбеза Казахстана Абдымомунова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Азамата Абдымомунова с должности заместителя секретаря Совета безопасности страны.

«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Казахстана», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы президента республики.

Азамат Абдымомунов снят с должности заместителя секретаря Совета безопасности страны. Фото: пресс-служба президента Казахстана

Также сообщается, что лидер Казахстана назначил Габита Садырбекова первым заместителем председателя Агентства страны по финансовому мониторингу.

Как писал сайт kp.ru, бывший глава комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, отправленный в отставку после начала массовых беспорядков в стране, был задержан по подозрению в государственной измене.

Напомним, ранее президент Казахстана назначил нового главу Комитета национальной безопасности страны. Им стал стал Ермек Сагимбаев.